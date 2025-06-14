“İsrail’in Savunmasına Katkı Sağlayabiliriz.”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te gerçekleştirilen “İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik” konulu konferansta yaptığı açıklamalarda, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında Fransa’nın herhangi bir katkısı olmadığını vurguladı. Taraflara itidal çağrısında bulunan Macron, İran’ı, nükleer alanındaki uluslararası sorumluluklarını yerine getirmemekle ve bölgenin istikrarsızlığında ağır bir pay sahibi olmakla suçladı.

İRAN’IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLDUĞU BİR DÜNYADA YAŞAMAK OLAMAZ

Macron, Tahran hükümetinin “nükleer silah için yeterli olabilecek seviyede uranyum zenginleştirme” faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti ve “İran’ın nükleer silaha sahip olduğu bir dünyada yaşayamayız. Bu varoluşsal ve hepimizin güvenliğine yönelik bir tehdit” diyerek durumu değerlendirdi. İsrail’in İran’a karşı saldırılarının muhtemelen devam edeceğini ifade eden Macron, “İsrail’in güvenliğini destekliyoruz. Eğer İsrail İran tarafından saldırıya uğrarsa, Fransa imkanları dahilinde ve böyle bir durum meydana gelirse, İsrail’in korunması için operasyonlara katılabiliriz. Aksi takdirde, herhangi bir saldırı operasyonuna katılmayı düşünmüyorum” dedi.

Emmanuel Macron, her ihtimale karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, “Eğer İsrail, İran topraklarında operasyonlarını belirtilen hedeflerin ötesine taşırsa, bugüne kadar kimsenin tahmin edemeyeceği sonuçlar doğuracak bir duruma girmiş oluruz” ifadesini kullandı. İsrail’in kendini “müdafaa etme hakkının” sınırları hakkında ise Macron, “(İsrail’e) desteğimiz, koşulsuz ve sınırsız bir destek değil” şeklinde konuştu.

FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA KARARIMIZI VURGULADIM

Macron, bölgedeki gerilimin uluslararası kamuoyu üzerinde Gazze’de bir ateşkes sağlanması konusunu sorgulatmaması gerektiğini savunarak, insani yardımın engellenmesinin haklı olmadığını belirtti. Orta Doğu’daki durumun kötüleşmesinin, iki devletli çözüm yönündeki kararlılıklarını sorgulamayacağını ifade eden Macron, “Filistin devletini tanıma konusunda kararlı olduğumu söyledim ve bu egemen bir karar” dedi. Ayrıca, lojistik ve güvenlik nedenleri dolayısıyla Birleşmiş Milletler nezdinde Filistin devletine ilişkin yapılması beklenen konferansın ileri bir tarihe ertelendiğini bildirerek, “Amaç, İsrail’in varlığını ve güvenliğini tanıyan silahsızlandırılmış bir Filistin devleti” sözlerini sarf etti. Macron, Gazze Şeridi’nin kalıcı olarak İsrail tarafından işgal edilmesine karşı olduklarını da belirtti ve Tel Aviv hükümetinin bölgede ateşkes sağlamasının çıkarına olduğunu savundu.