İsrail, İran’a ABD’den destek istedi

İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRIYLA İLGİLİ TALEPLERİ

İki İsrailli yetkili, İsrail’in İran’a karşı gerçekleştireceği saldırılarda ABD’den destek talep ettiğini belirtiyor. İsrail’in, yerin altına veya dağların içine inşa edilmiş olan İran’ın Fordow uranyum zenginleştirme tesisini hedef almak için gerekli olan sığınak delici bombalara ve bombardıman uçaklarına sahip olmadığını öne sürdü. Bu nedenle ABD’den yardım istediği iddia ediliyor.

ABD’İN GÖRÜŞÜ VE TRUMP’IN YETKİLİLERİYLE DİYALOGU

Axios haber kaynağına dayanarak yapılan açıklamalara göre, Trump yönetiminin bugüne kadar İsrail’in askeri operasyonlarına uzak durmayı tercih ettiği, İran’a yönelik direkt saldırıların ABD’yi savaşın içine çekebileceği endişesiyle bunu dikkate almadığı belirtiliyor. Ayrıca, başka bir İsrailli yetkilinin, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmelerde “gerekirse bunu yapabileceğini” ifade ettiği iddia ediliyor. Bu gelişmeler, İsrail’in Trump’ın destek talebini kabul edeceği umudunu besliyor.

Beyaz Saray’DAN BARIŞÇIL ÇÖZÜM VURGUSU

Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, dün yaptığı açıklamada, “Bugün her ne olursa olsun bu engellenemez. Ancak İran, eğer isterse bu çatışmaya yönelik başarılı bir barışçıl çözüm için müzakere etme yeteneğine sahip.” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu yetkili, İran’ın barışı sağlamasının en hızlı yolunun nükleer silah programından vazgeçmek olduğunu belirtti.