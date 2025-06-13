İsrail, İran’a Gizli Saldırı Düzenledi!

DÜNYA, İSRAİL’İN İRAN’A YAPTIĞI SALDIRIYI KONUŞUYOR

Dünya, İsrail’in sabaha karşı İran’a düzenlediği hava saldırısını tartışıyor. Saldırının ayrıntıları zamanla gün yüzüne çıkmaya başladı. İsrail, saldırının yıllar süren bir planlamanın ürünü olduğunu belirtiyor. İran’da, üç aşamalı bir operasyon planı hazırlandı. İsrailli bir güvenlik kaynağı, İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD komandolarının İran’da bir dizi gizli faaliyet yürüttüğünü ifade ediyor.

SALDIRI VE STRATEJİK HEDEFLER

İsrail, sabaha karşı İran’ın Tahran dahil birçok şehrindeki nükleer ve askeri tesisleri hedef aldı. Bu operasyon sırasında İran’ın askeri kademesinin en üst düzey iki komutanı ve nükleer alanda çalışan bilim insanları da hayatını kaybetti. 200 savaş uçağıyla gerçekleştirilen bu saldırının öncesinde İsrail, tarihinin en büyük gizli operasyonlarından birini uyguladı. Ülkede, İran’ın kalbinde bir üç aşamalı saldırı hazırlığı yapıldığı bildiriliyor.

ÜÇ AŞAMALI PLANIN DETAYLARI

Birinci aşamada, İran’ın merkezindeki hava savunma noktaları hedef haline getirildi. MOSSAD komandoları, İran’daki birçok stratejik noktaya önceden yerleştirilmiş güdümlü silah sistemlerini konumlandırdı. Bu silahlar, saldırı gecesi hava savunma sistemlerine karşı kullanıldı. İkinci aşamada, sivil araçlara yerleştirilen elektronik saldırı sistemleri etkinleştirildi. MOSSAD ekipleri, İran’ın radar ve hava savunma ağını etkisiz hale getirmek amacıyla özel teknolojileri sivil araçlarla bölgeye taşıdı. Bu sistemler saldırıdan kısa bir süre önce aktif hale getirildi ve İran’ın hava savunma komuta ağı geçici olarak devre dışı bırakıldı.

KAMIKAZE DRONE OPERASYONU

Son aşamada ise Tahran yakınlarında gizli bir kamikaze drone üssü kuruldu. MOSSAD, saldırıdan aylar önce İran topraklarına patlayıcı yüklü drone’lar yerleştirdi. Saldırı gecesi bu dronelar, İsrail için doğrudan tehdit oluşturan silahların yer aldığı noktaları hedef aldı. Bu stratejik adımlar, İsrail’in saldırısının başarılı olmasında önemli rol oynadı.