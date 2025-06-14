İsrail İran’a Karşı Değil, Rejime

İsrail’in İran’ın çeşitli şehirlerine gerçekleştirdiği saldırıların ardından, İran ordusu karşılık vererek misilleme saldırıları başlattı. Bu kapsamda, İsrail’e yüzlerce balistik füze fırlatıldı.

Netanyahu: İran Halkına Değiliz

İsrail Başbakanlığı, sosyal medya üzerinden Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İran halkına yönelik açıklamalarını paylaştı. Netanyahu, “İsrail’in mücadelesinin İran halkına karşı değil, rejime karşı” olduğunu belirtti. Ayrıca, “İsrail ve İran milletlerinin dost olduğu” ifadesini kullandı. Netanyahu, “İran halkının bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşerek özgürlüğü için ayağa kalkmasının zamanı geldiğini” ifade etti.

Sığınakta Toplantı

Bu arada, Netanyahu, İran’ın misilleme saldırısının sonrasında bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkilileri ile sığınakta bir toplantı gerçekleştirdi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Netanyahu’nun çok sayıda bakan ve üst düzey savunma yetkilisiyle son durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı. İran’dan gelen iki dalga misillemenin ardından, Netanyahu’nun güvenlik yetkilileriyle sığınakta toplandığı vurgulandı.