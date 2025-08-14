İsrail, İran’a Saldırmaya Hazırız

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI’NDAN İRAN’A YENİ SALDIRI TEHDİDİ

İsrail’de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesinin bildirdiğine göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Tel Aviv’deki Glilot Üssü’nde gerçekleştirilen bir askeri etkinlikte yaptığı açıklamada, “Gerekirse İran’a tekrar saldırmaya hazırız” ifadelerini kullandı. Bu tehditler, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani’nin Beyrut ziyaretinde, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını eleştirerek, İsrail’in “yırtıcı bir hayvana dönüştüğüne” dair sözlerinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

ISRAİL’İN SALDIRILARINDA HIZ KESMİYOR

Zamir, İsrail ordusunun İran’ı Lübnan’daki Hizbullah ve Yemen’deki İran destekli Husilere karşı hedef aldığını belirtti ve “Gerektiğinde tekrar saldırmaya hazırız” dedi. Ayrıca, haziran ayında meydana gelen 12 gün süren İsrail-İran çatışmasını, “varoluşsal bir tehdidi gerçek bir tehlike haline gelmeden önce ortadan kaldırmayı amaçlayan önleyici bir savaş” olarak tanımladı.

LARİCANİ’DEN İSRAİL’E ÜSTÜ KAPALI ELEŞTİRİ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Laricani, Beyrut’ta gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılar hakkında, “İsrail bugün yırtıcı bir hayvana dönüştü ve Hizbullah bu yırtıcı hayvana karşı duruyor” demişti.

ÇATIŞMA SÜRECİNİN TEMELLERİ

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın değişik kentlerindeki nükleer tesisler dahil, ordunun üst düzey komuta kademelerini hedef alan kapsamlı saldırılar düzenledi. Bu çatışmalar sonucunda, İran’da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarındaki sivil kayıp sayısını 606, yaralı sayısını ise 5 bin 332 olarak bildirdi. Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun karşılık vermesi sonucu 28 kişinin öldüğünü ve 1272 kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca, ABD 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki nükleer tesislerine saldırıda bulundu. Bunun üzerine, İran 23 Haziran’da, Katar’daki ABD’nin El-Udeyd Hava Üssü’ne karşılık verdi. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran’da, İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını açıkladı.