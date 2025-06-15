İsrail, İran’a Şiddetli Saldırılar Düzenledi

İSRAİL’İN İRAN’A ŞİDDETLİ SALDIRILARI

İsrail ordusunun İran’ın başkenti Tahran ile birlikte Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan şehirlerine yoğun saldırılar düzenlediği bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakın olduğu bilinen Tesnim haber ajansına göre, İsrail, İran’ın pek çok kentine tekrar şiddetli saldırılarda bulundu. Bu saldırılar sonucunda, başkent Tahran da dahil olmak üzere çeşitli eyaletlerde hava savunma sistemleri devreye girdi ve patlama sesleri duyuldu.

İRAN’DAN İDARİ AÇIKLAMALAR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “İran’ın hala İsrail’e ciddi zarar verebilecek bir füze cephaneliği var. İran’ın saldırıları bitmedi, karadan karaya füze sistemlerini yok edeceğiz.” denildi. Ayrıca, İran Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalara göre bir İngiliz Destroyer Gemisi Hint Okyanusu’na girdi ancak İran istihbaratı bu geminin hareketlerini engelledi. İran Devlet Televizyonu’unun yayınlarına göre, İsrail, İran’ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki Bandar Abbas bölgesine yoğun saldırılar düzenledi.

İSRAİL’DE OHAL DURUMU

İsrail İç Cephe Komutanlığı, kısıtlamaların 15 Haziran Pazar günü yerel saatle 20.00’ye kadar uzatıldığını bildirdi. Bu kapsamda eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, toplu ibadetler, spor ve sanat etkinlikleri ile tüm toplu faaliyetler iptal edildi. Kritik sektörler dışında iş yerleri kapalı kalacak. İsrail ordusu, ülke genelindeki herkesin sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verdi.

ABD’DEN GELEN KORKUTAN UYARI

Beyaz Saray yetkilisi, İsrail medya kuruluşu Walla’ya yaptığı açıklamada, İsrail-İran gerginliğiyle ilgili yorumlar yapma gereği duymadan “bugün olacakların engellenemeyeceğini” belirtti. Öte yandan, İsrail medyasına göre, İsrail, ABD’ye İran’a yönelik saldırıya katılması talebinde bulunan resmi mektuplar gönderdi. Ayrıca İran Tahran Valiliği, başta kadınlar olmak üzere tüm çalışanlara Çarşamba gününe kadar ‘uzaktan çalışma’ talimatı verdi.