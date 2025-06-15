İsrail, İran’a Şiddetli Saldırılar Gerçekleştirdi

SALDIRILARIN KAPSAMI

İsrail ordusunun, İran’ın başkenti Tahran’ın yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan kentlerine yoğun saldırılar düzenlediği bildiriliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla tanınan Tesnim haber ajansına göre, İsrail tekrar birçok kente şiddetli saldırılar gerçekleştiriyor. Açıklamalara göre, Tahran, Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan eyaletlerinde hava savunma sistemleri devreye girdi ve patlama sesleri duyulmaya başlandı. İsrail ordusu, “İran’ın hala İsrail’e ciddi zarar verebilecek bir füze cephaneliği var. İran’ın saldırıları bitmedi, karadan karaya füze sistemlerini yok edeceğiz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

İran Deniz Kuvvetlerinden yapılan değerlendirmeye göre, bir İngiliz Destroyer Gemisi Hint Okyanusuna girdi, fakat İran istihbaratı bu geminin hareketlerini engellemeyi başardı. İran Devlet Televizyonları ise, İsrail’in İran’ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki Bandar Abbas bölgesine yoğun saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İsrail İç Cephe Komutanlığı, kısıtlamaların 15 Haziran Pazar yerel saatiyle 20.00’ye kadar sürdürüleceğini açıkladı. Bu kapsamda eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesi, toplu ibadetler, spor ve sanat etkinlikleri ile tüm toplu faaliyetlerin iptal edilmesi kararlaştırıldı. Kritik sektörler hariç iş yerlerinin de kapalı kalacağı duyuruldu. İsrail ordusu, ülke genelinde herkesin sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verdi.

Beyaz Saray yetkilisi, İsrail medya kuruluşu Walla’ya yaptığı açıklamada, İsrail-İran gerginliği konusunda daha fazla bilgi vermeden “Bugün olacakların engellenemeyeceğini” bildirdi. Ayrıca, İsrail medyasına göre İsrail, ABD’ye yönelik, İran’a yapılacak saldırıya katılması talebini içeren resmi mektuplar gönderdi. İran, Tahran Valiliği tarafından başta kadınlar olmak üzere tüm çalışanlara Çarşamba gününe kadar ‘uzaktan çalışma’ yönünde talimat verildi.