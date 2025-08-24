İsrail, İran’a Yeni KC-46’lar Alıyor

İsrail, İran’a karşı uzun menzilli saldırı kapasitesini artırmak amacıyla iki hava ikmal uçağı daha edinmeye karar verdi. İsrail basınından Ynet News’ün haberine göre, Tel Aviv yönetimi, Boeing ile yapılan 500 milyon dolarlık anlaşma çerçevesinde, filo sayısını 6’ya çıkaracak iki adet Boeing KC-46 uçağı sipariş etti. Haberde, “Bu hamle, İran’ın iç kesimlerinde sürdürülebilir hava operasyonları gerçekleştirmeyi ve Tahran’a yönelik gelecekteki muharebe turlarını kısaltmayı amaçlıyor” ifadesine yer verildi. Yeni alınan KC-46’lar, Yemen’deki Husilere yönelik saldırılarda ve İran ile yaşanan 12 günlük savaşta kullanılan mevcut ikmal filosunun yerini alacak.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın askeri ve nükleer bölgelerine yönelik sürpriz bir saldırı dalgası başlatarak, 276’sı sivil olmak üzere toplam 1.062 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İran’ın bu saldırılara karşı misillemesinde ise İsrail’de 31 sivil hayatını kaybetti. ABD’nin arabulucuğunda gerçekleşen ateşkese rağmen, İran ve İsrail’in silahlı kuvvetleri yeni bir çatışma ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor.