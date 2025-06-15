İsrail, İran’da Saldırılar Düzenledi

İSRAİL ORDU OPERASYONLARI

İsrail ordusunun, İran’ın başkenti Tahran’ın yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan kentlerine yoğun saldırılar gerçekleştirdiği bildiriliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla tanınan Tesnim haber ajansına göre, İsrail, İran’ın birçok kentine şiddetli saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonrasında, başkent Tahran, Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan eyaletlerinde hava savunma sistemleri devreye girdi ve patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu, “İran’ın hala İsrail’e ciddi zarar verebilecek bir füze cephaneliği var. İran’ın saldırıları bitmedi. Karadan karaya füze sistemlerini yok edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

İNGİLİZ GEMİSİNE MÜDAHALE

İran Deniz Kuvvetleri, bir İngiliz Destroyer Gemisi’nin Hint Okyanusu’na girdiğini ancak İran istihbaratının bu geminin hareketlerini engellediğini duyurdu. Ayrıca, İran Devlet Televizyonu’nun yayınlarına göre, İsrail, İran’ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki Bandar Abbas bölgesine yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

İSRAİL’DE OHAL UYGULAMALARI

İsrail İç Cephe Komutanlığı, kısıtlamaların 15 Haziran Pazar yerel saatle 20:00’ye kadar uzatıldığını açıkladı. Bu kapsamda eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği, toplu ibadetler, spor ve sanat etkinlikleri ile diğer alandaki tüm faaliyetlerin iptal edildiği belirtildi. Kritik sektörler dışındaki iş yerlerinin de kapalı kalacağı duyuruldu. Ayrıca, İsrail ordusu, ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları talimatını verdi.

ABD’DEN GELEN ENDİŞELİ AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray yetkilisi, İsrail medya kuruluşu Walla’ya yaptığı açıklamada, İsrail-İran gerginliği hakkında daha fazla detay vermeden “Bugün olacakların engellenemeyeceğini” söyledi. Bununla birlikte, İsrail medya kaynaklarına göre, İsrail, ABD’ye İran’a yönelik saldırıya katılma talebinde bulunan resmi mektuplar gönderdi. İran Tahran Valiliği de, başta kadınlar olmak üzere tüm çalışanlara Çarşamba gününe kadar ‘uzaktan çalışma’ talimatı verdi.