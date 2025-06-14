İsrail, İran’ı Rahatsız Eden Saldırı Gerçekleştirdi

İSRAİL’İN İRAN’A YAPTIĞI SALDIRI

İsrail, 1979 yılında İslam Rejimi’nin kurulmasından bu yana, yani 46 yılın en büyük saldırısını gerçekleştirdi. İsrail medyası, bu saldırı için Tahran’ın nükleer ve füze programlarına karşı yıllardır hazırlanıldığını ifade ediyor. Operasyon, İsrail ordusu ve dış istihbarat servisi Mossad tarafından ortak bir şekilde icra edildi. Walla News haberine göre saldırının planlama süreci sekiz ay sürdü. İsrail gizli servisi İran’a gizlice hem Mossad ajanı hem de silah sistemleri yerleştirdi.

DROn ÜSSÜ KURULDU

İsrailli yetkililerin basına verdiği bilgilere göre, Mossad, Tahran çevresinde bir drone üssü inşa etti. Bu dronlar geceyarısı harekete geçirildi. Tahran içinden havalanarak hedefleri vuran İsrail dronları, şehrin karadan karaya füze savunma rampalarını etkisiz hale getirdi. Times of Israel’in haberine göre, Mossad ayrıca İran’a silah sistemleri de soktu ve bu sistemler, İran’ın hava savunmasını çökertti. Böylece İsrail savaş uçakları, İran’daki hedeflere karşı hiçbir engel ile karşılaşmadan saldırı gerçekleştirdi. Mossad komandoları, İran’ın orta kesimindeki uçak savarların yakınlarına hassas füzeler yerleştirdi ve İsrail uçakları için ek bir koruma sağlandı.

SALDIRI FİKRİNE AĞIRLIK KAZANDI

Walla News’e göre, İran’a saldırı fikri geçen yıl Ekim ayında daha fazla önem kazandı. Natanz’da, sığınak delici bombalara karşı dayanıklı yeraltı uranyum tesisinin inşasının başlaması, zaman baskısını artırdı. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının devam etmesi bekleniyor. Wall Street Journal, bu operasyonun 14 gün sürebileceğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, son ana kadar İsrail’in İran’a saldırmasına karşı olduğunu söylemişti. Ancak saldırı başladıktan birkaç saat sonra, İsrailli yetkililer gazetecilere her şeyin Washington ile önceden koordine edildiğini açıkladı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI ALDATMACAYDI

İki üst düzey İsrailli yetkili, Trump ve ekibinin aslında saldırılara karşı çıkmadığını iddia etti. İsrailli yetkililere göre, Trump’ın açıklamaları, İranlıları İsrail’in saldırmayacağı konusunda inandırmak için bir “aldatmaca”ydı. Yetkililerden biri, “Amerika Birleşik Devletleri’nden açık bir yeşil ışık aldık” dedi.