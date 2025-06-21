İsrail, İran’ın İsfahan’daki Nükleer Tesisini Vurdu

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ABD’NİN IRAK POLİTİKASI VE İSRAİL’İN SALDIRILARI

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da savaşa girip girmeme konusunda karar aşamasında düşünmeye devam ediyor. Bu süreçte, İsrail İran’a yönelik hava saldırılarına devam etti ve İsfahan yakınlarındaki nükleer tesisi hedef aldı. İsrail ve İran medyasına göre, cumartesi sabahı İsrail kuvvetleri yerin üstünde bulunan nükleer tesisi vurdu. Daha önce de İran’ın “nükleer programını zayıflatma” amacıyla bu tesisi hedef alan İsrail, çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, İran’ın nükleer programının en önemli parçası olan Fordo’daki yer altındaki tesis, İsrail’in mevcut silahlarıyla ulaşılması zor bir yerde kalmaya devam ediyor. Bu durum için Tel Aviv, sadece ABD’nin elinde bulunan GBU-57 serisi MOP sığınak delici bombaları ve onu taşıyabilen tek uçak olan B-2’leri talep ediyor.

TRUMP’IN KARARINI ETKİLEYEN GELİŞMELER

Beyaz Saray’dan perşembe günü yapılan bir açıklama, Trump’ın İran’a karşı ne yapacağına ilişkin “iki hafta içinde karar vereceği” bilgisini verdi. Bu karar, savaşın seyrini belirleyici bir rol oynayacak. Financial Times’ın aktardığına göre, 13 Haziran’da gerçekleştirilen sürpriz saldırının ardından İsrail, İran hava sahasını neredeyse tamamen kontrol altına almış durumda. Bu saldırı, İran’ın füze fırlatma kapasitesini kısıtladı ve üst düzey askeri liderlerinin büyük bir kısmını da etkisiz hale getirdi. FT ayrıca, İsrail Savunma Bakanı’nın suikast tehdidi sonrası İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in gizlendiğini bildirdi. Trump, İsrail ordusunun savaşta kazandığı başarıların ardından İran’ın ateşkes talep etmek için müzakere masasına gelmesine mesafeli yaklaştı. Trump, “İran savafta iyi bir iş çıkarıyor ve baktığınızda İran o kadar iyi bir iş çıkarmıyor. Bu şartlarda durmak çok zor” şeklinde açıklamada bulundu.

MÜZAKERELERDEKİ BELİRSİZLİKLER

Trump, “Avrupa bize yardım edemeyecek” diyerek Cenevre’de Avrupa liderliğinde İran ile yapılan müzakerelere olan ilgisini belirtti. Cuma günü yapılan müzakerelerle ilgili bilgi sahibi bir kişi, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarının İranlı mevkidaşlarına, Tahran’ın “ABD’nin operasyona katılmasını önlemek” için İsrail saldırısı altında iken Washington ile müzakere etmeme konusundaki kırmızı çizgisini terk etmek zorunda kalabileceği uyarısında bulunduğunu ifade etti. FT’ye konuşan bir kaynak, “Kırmızı çizgileri üzerine dikkatlice düşünmelerini söyledik. ABD müdahalesinin şu anda planlandığını İran tarafına bildirdik” dedi.

İSTİHBARAT ALANI VE TÜLİ GABBARD’IN AÇIKLAMALARI

Trump, ABD istihbaratının İran’ın Fordo’daki uranyum zenginleştirme kapasitesini nükleer silah yapmak için kullanmadığına dair bulgusunu da yalanladı. Kendi atadığı Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın bu sene Kongre önünde yaptığı açıklamalar sorulduğunda, “O yanılıyor” dedi. Gabbard’ın, Fordo ile ilgili ifadeleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun söyledikleriyle çelişiyordu. Gabbard, Mart ayında yaptığı açıklamada, ABD istihbarat topluluğunun İran’ının nükleer silah üretmediğini düşündüğünü belirtmişti. Ancak Cuma gecesi Gabbard, X’te İran’ın bomba montajını tamamlaması durumunda “haftalar ila aylar içinde nükleer silah üretebileceğini” yazdı.

RADYASYON SIZINTISI HABERLERİ

İran’ın Fars haber ajansına göre, İsrail son saldırıda İsfahan’daki tesisin bazı bölgelerini hedef almayı başardı. Haberde, radyasyon sızıntısının olmadığı bilgisi verildi. Ayrıca, İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları’nın bir kolu olan Kudüs Gücü’nün iki üst düzey liderini öldürdüğünü duyurdu. Bu iki liderin, bölgedeki İran’ın vekil milislerinin finansmanı ve eğitiminde önemli rol oynadıkları belirtildi.