İsrail, İran’ın Nükleer Tesisini Vurdu

TRUMP’IN KARAR SÜRECİ DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da savaşa girip girmeme kararı hakkında düşünmeye devam ederken, İsrail, İran’a yönelik hava saldırılarını sürdürdü ve İsfahan yakınlarındaki nükleer tesisi hedef aldı. İsrail ve İran’daki medya kuruluşlarına göre, İsrail kuvvetleri cumartesi sabahı yerin üstündeki nükleer tesisi vurdu. Daha önce de İran’ın nükleer programını zayıflatma amacı doğrultusunda bu tesisi hedef alan İsrail, nükleer programın en kritik kısmı olan Fordo’daki yer altı tesisine ulaşımda zorlanıyor. Tel Aviv, bu (fordo) noktaya ulaşmak için yalnızca ABD’nin sahip olduğu GBU-57 serisi MOP sığınak delici bombaları ve bunu taşıyabilen B-2 stratejik bombardıman uçaklarını talep ediyor.

SAVUNMA STRATEJİLERİ VE SONUÇLARI

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Trump’ın İran’a saldırıp saldırmayacağına “iki hafta içinde karar vereceği” belirtildi. Bu önemli karar, savaşın seyrini belirlemede büyük rol oynayacak. Financial Times’ın haberine göre, 13 Haziran’daki sürpriz saldırıdan bu yana İsrail, İran hava sahasını büyük ölçüde kontrol altına aldı. Yürütülen saldırılar, İran’ın füze fırlatma kapasitesini kısıtlarken, üst düzey askeri liderlerinin büyük çoğunluğunu da etkisiz hale getirdi. Ayrıca, İsrail Savunma Bakanı’nın suikast tehditleri üzerine İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in gizlendiği ifade edildi.

TRUMP’IN İFADESİ VE AVRUPA’NIN ROLÜ

İsrail ordusunun savaşta elde ettiği başarıların ardından, Trump İran’ın müzakere masasına ateşkes talep ederek gelme fikrine mesafeli durmaya başladı. Trump, “İran savaşta iyi bir iş çıkarıyor ve baktığınızda İran o kadar iyi bir iş çıkarmıyor. Bu şartlarda durmak çok zor” dedi. Cenevre’deki Avrupa liderliğinde gerçekleştirilen müzakereleri önemsemediğini de vurguladıktan sonra, bir kişi tarafından yapılan açıklamaya göre, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları, İranlı muhataplarına, Tahran’ın “ABD’nin operasyona katılmasını önlemek” için müzakere masasında kalmayı zorunlu kılacak kırmızı çizgilerini terk etmeleri gerektiğini iletti.

GABBARD’IN AÇIKLAMALARI VE TARTIŞMALAR

Trump, kendi atadığı Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın bu yıl Kongre önünde yaptığı açıklamaların yanlış olduğunu açıkladı. Gabbard, Fordo tesisinin nükleer silah üretimi için kullanılmadığını ifade ederken, Trump bu beyanatı yalanlarken, “O yanılıyor” dedi. Cuma gecesi Gabbard, X platformunda İran’ın bombayı montajlayarak “haftalar ila aylar içinde nükleer silah üretebileceğini” yazdı.

İSRAİL’İN SON SALDIRILARI VE SONUÇLARI

İran’ın Fars Haber Ajansı’na göre, İsrail son saldırıda İsfahan’daki tesisin bazı kısımlarını hedef aldı. Haberde, nükleer radyasyon sızıntısının olmadığı belirtildi. Ayrıca, İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü’ne bağlı iki üst düzey liderin öldürüldüğünü duyurdu. Bu liderlerin, bölgedeki İran’ın vekil milislerine finansman ve eğitim sağladığı ifade edildi.