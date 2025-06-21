İsrail, İran’ın Nükleer Tesisini Vurdu

TRUMP’IN SAVAŞ KARARI VE İSRAİL’İN SALDIRILARI

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da savaş girip girmeme konusunda düşüncelerini sürdürürken, İsrail İran’a yönelik hava saldırılarını devam ettiriyor. İsrail ve İran medyası, cumartesi sabahı İsrail kuvvetlerinin İsfahan yakınlarındaki nükleer tesisi vurduğunu bildirdi. Daha önce de, İran’ın nükleer programını zayıflatma girişimleri kapsamında benzer saldırılar gerçekleştiren İsrail, Fordo’da yer alan ve dağın altında bulunan tesisin, mevcut silahlarıyla erişilemeyecek bir hedef olduğunu vurguluyor. Tel Aviv, yalnızca ABD’nin sahip olduğu GBU-57 serisi MOP sığınak delici bombalarını talep ediyor. Bu bombaları taşıyabilen tek uçak olan B-2’ler de isteniyor.

TRUMP’IN KARARININ ETKİSİ

Beyaz Saray’dan yapılan perşembe günü açıklamada, Trump’ın İran’a yönelik saldırıp saldırmayacağına “iki hafta içinde karar vereceği” belirtildi. Bu karar, savaşın ilerleyişine büyük etki yapacak. FT’nin verdiği bilgilere göre, 13 Haziran’da gerçekleştirilen sürpriz saldırıdan sonra, İsrail İran hava sahasını büyük ölçüde kontrol altına aldı. Bu saldırı, İran’ın füze fırlatma yeteneklerini kısıtladı ve üst düzey askeri liderlerinden birçoğunu etkisiz hale getirdi. FT ayrıca, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in, İsrail Savunma Bakanı’nın suikast tehditleri nedeniyle gizlendiğini bildirdi.

TRUMP’IN MÜZAKERE YAKLAŞIMI

Trump, İsrail ordusunun savaşta gösterdiği başarının ardından, İran’ın ateşkes talebine mesafeli durdu. Cuma günü yaptığı açıklamada, “İran savaşta iyi bir iş çıkarıyor ve baktığınızda İran o kadar iyi bir iş çıkarmıyor. Bu şartlarda durmak çok dedi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Avrupa bize yardım edemeyecek” diyerek Cenevre’de yapılan müzakerelere dair kayıtsızlığını dile getirdi. Cuma günkü müzakerelerde, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarının, İranlı mevkidaşlarına, Tahran’ın “ABD’nin operasyona katılmasını önlemek” amacıyla müzakerelerde kırmızı çizgilerini aşabileceği uyarısında bulunduğu bildirildi.

İSTİHBARAT VE DOĞRULAMALAR

FT’ye konuşan bir kaynağa göre, “Kırmızı çizgileri üzerinde dikkatlice düşünmelerini söyledik. ABD müdahalesinin şu anda planlanan bir şey olduğunu İran tarafına bildirdik” dedi. Trump, ABD istihbaratının İran’ın Fordo’daki uranyum zenginleştirme kapasitelerini nükleer silah üretiminde bir hedef olarak görmediğini bildiren bulgularını da reddetti. Trump, kendi atadığı Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın, Kongre’de yaptığı açıklamalar hakkında, “O yanılıyor” ifadesini kullandı. Gabbard, daha önce İran’ın nükleer silah üretmediğini belirtmişti. Ancak Cuma gecesi, Gabbard, X platformunda, İran’ın nükleer silah üretimini “haftalar ila aylar içinde gerçekleştirebileceğini” yazdı.

İSRAİL’İN SALDIRILARININ ETKİLERİ

İran’ın Fars haber ajansına göre, son saldırıda İsrail, İsfahan’daki tesisin bazı bölümlerini hedef almayı başardı. Haberde, radyasyon sızıntısının olmadığı da belirtildi. İsrail ordusu, ayrıca İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün iki üst düzey liderinin öldürüldüğünü açıkladı. Bu liderlerin, İran’ın bölgedeki vekil milislerinin finansmanı ve eğitiminde önemli rolleri bulunduğu ifade edildi.