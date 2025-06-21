İsrail, İran’ın Nükleer Tesisini Vurdu

ABD BAŞKANI TRUMP’IN ORTA DOĞU KARARLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da savaşa girip girmeme konusunu değerlendirmeye devam ederken, İsrail, İran’a yönelik hava saldırılarını sürdürdü ve İsfahan yakınlarındaki nükleer tesisi hedef aldı. Gerek İsrail, gerekse İran medyasına göre, İsrail ordusunun Cumartesi sabahı yerin yüzeyindeki bu tesisi vurduğu kaydedildi. Daha önce de İran’ın nükleer programını zayıflatma çabası doğrultusunda bu hedefe yönelen İsrail, İran’ın nükleer programının en kritik alanlarından biri olan Fordo’daki yer altındaki tesisi ise mevcut silahlarıyla vurmakta zorlanıyor. Tel Aviv, bu tesise ulaşabilmek için yalnızca ABD’nin elinde bulunan GBU-57 serisi MOP sığınak delici bombalarını ve onları taşıyabilecek tek uçak olan B-2’leri talep ediyor.

Trump’ın İran’a yönelik olası saldırı hakkında iki hafta içinde karar vereceği, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada belirtildi. Bu kararın savaşın nasıl bir yöne gideceği üzerinde önemli bir etkisi olacağı belirtiliyor. 13 Haziran’da gerçekleştirilen beklenmedik saldırı sonrasında, İsrail’in İran hava sahasında hâkimiyet kurduğu, İran’ın füze fırlatma yeteneklerini sınırladığı ve üst düzey askeri liderlerinin büyük bir kısmının öldürüldüğü ifade ediliyor. FT’nin aktardığına göre, İsrail Savunma Bakanı’nın suikast tehditleri sonrasında, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in saklandığı bilgisi geldi.

TRUMP’IN İRAN İLE MÜZAKERE YAKLAŞIMI

İsrail ordusunun savaşta kazandığı başarıların ardından, Trump’ın İran’ın müzakere masasına ateşkes taleplerine karşı soğuk durduğu izleniyor. Cuma günü yaptığı bir açıklamada, “İran savaşta iyi bir iş çıkarıyor, fakat İran o kadar iyi bir iş yapmıyor” diyerek durumu değerlendirdi. Trump, ayrıca “Avrupa bize yardım edemeyecek” diyerek Cenevre’deki Avrupa öncülüğündeki İran müzakereleriyle ilgilenmediğini belirtti. Cuma günü yapılan müzakerelerle ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarının, İran’ın “ABD’nin operasyona katılmasını engellemek” adına, İsrail saldırısı altında iken Washington ile müzakere yapmama konusunu gözden geçirmesi gerektiğini söylediğini açıkladı.

Trump, kendi atadığı Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın bu yıl Kongre önünde yaptığı açıklamaları, “O yanılıyor” diyerek yalanladı. Gabbard, Fordo tesisinin nükleer silah üretimi için kullanılmadığını öne sürerken, bu görüşü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun iddialarıyla çelişiyordu. Ancak, Cuma gecesi geç saatlerde Gabbard, İran’ın nükleer silah üretmeye karar vermesi durumunda “haftalar ila aylar içinde” bunu gerçekleştirebileceğini izah etti.

BOMBALAMA SONRASI DURUM

İran’ın Fars haber ajansına göre, İsrail, İsfahan’daki tesisteki bazı bölümlere saldırıda bulundu. Haberde, herhangi bir radyasyon sızıntısının olmadığı ifade edildi. Bunun yanı sıra, İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları’nın bir kolu olan Kudüs Gücü’nün iki üst düzey liderinin öldürüldüğünü duyurdu. Her iki liderin, bölgede İran’ın vekil milislerinin finansmanı ve eğitiminde önemli rollere sahip olduğu belirtildi.