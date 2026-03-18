İsrail, İran İstihbarat Bakanı’nı Vurduklarını Duyurdu

israil-iran-istihbarat-bakani-ni-vurduklarini-duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in Tahran’da gerçekleştirilen bir gece yarısı düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bu olay, İran Güvenlik Şefi Ali Laricani’nin suikasta uğramasının ardından gerçekleşen ikinci büyük darbe olarak bölgede önemli bir etki yarattı. Katz, savaşın seyrini değiştirecek “büyük sürprizlerin” kapıda olduğunu belirtti.

İSRAİL’İN SALDIRILARI ARTIYOR

Katz’ın ofisinden basına yayımlanan bilgilere göre, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının giderek artırıldığı ifade edildi. “İran İstihbarat Bakanı Hatib de gece saatlerinde düzenlenen operasyonla ortadan kaldırıldı.” açıklamasında bulunan Katz, bölgedeki çatışmaların yeni bir boyuta taşındığına dikkat çekti. Ayrıca, “Bugün, İran ve Lübnan’daki Hizbullah’a karşı yürütülen savaşı daha da tırmandıracak, tüm cepheleri kapsayan çok büyük sürprizlerin yaşanması bekleniyor.” diyerek yeni operasyonların habercisi oldu.

ORDUYA VERİLEN YETKİLER

Katz’ın açıklamalarının dikkat çeken diğer bir yönü ise İsrail ordusuna (IDF) tanınan yeni yetkiler oldu. Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte alınan karar doğrultusunda ordunun hareket alanının genişletildiğini ifade etti. Katz, “IDF’ye, herhangi bir üst düzey İranlı yetkiliyi ortadan kaldırması için ek bir siyasi onaya ihtiyaç duymadan vurma yetkisi verdik.” diyerek, İsrail’in suikast politikasında önemli bir değişim yaşandığını vurguladı.

İKİNCİ DARBE

İran İstihbarat Bakanı’nın öldürülmesi, Tahran yönetiminin son 24 saat içinde yaşadığı ikinci büyük darbe oldu. Malum olduğu üzere, bir gün önce İran siyasetinin önde gelen isimlerinden eski Meclis Başkanı ve dini lider Ali Hamaney’in önemli danışmanlarından biri olan Ali Laricani, İsrail’in gerçekleştirdiği benzer bir operasyonla hayatını kaybetmişti.

İranlı Yetkili Ali Laricani İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

İsrail, suikast listesindeki İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin hedef alındığını ve öldüğünü bildirdi. İran ise durumu doğruladı, İsrail görüntü yayınladı.
