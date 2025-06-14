İsrail, İran’la Dostluk Kurduğunu Açıkladı

İsrail’in İran’ın çeşitli şehirlerine yaptığı saldırıların ardından, İran ordusu misilleme eylemlerine başladı. Bu kapsamda, İsrail’e yüzlerce balistik füze fırlatıldığı bildirildi.

İSRAİL’İN REJİMİ HEDEF ALDIĞI AÇIKLANDI

İsrail Başbakanlığı, sosyal medya üzerinden Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İran halkına yönelik açıklamalarını paylaştı. Netanyahu, “İsrail’in mücadelesinin İran halkına karşı değil, rejime karşı” olduğunu belirtti. Ayrıca, “İsrail ve İran milletlerinin dost olduğu” ifadesine yer verdi. Netanyahu, “İran halkının bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşerek özgürlüğü için ayağa kalkmasının zamanı geldi” diyerek İran halkını özgürlük mücadelesine davet etti.

SALDIRILAR SONRASI GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI

Diğer yandan, Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırısının ardından bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle sığınakta bir toplantı yaptığı belirtiliyor. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Netanyahu, çok sayıda bakan ve güvenlik yetkilisiyle son durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. İran tarafından gerçekleştirilen iki dalga halindeki misillemenin ardından Netanyahu’nun güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği vurgulandı.