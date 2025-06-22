İsrail, İran’la Felaketin Eşiğinde

İstanbul’da Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin (DBK) 51. Oturumu İstanbul’da, rekor düzeyde üst düzey katılım ile başladı. Toplantıya 43 bakan ve 5 bakan yardımcısı yer aldı. İki gün sürecek olan etkinlik öncesinde, ülkelerin heyet başkanları toplu fotoğraf için bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki DBK Dönem Başkanı Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella’dan başkanlığı devralarak açılış konuşmasını yaptı. Fidan’ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şunlardı:

Küresel Adaletin Önemi

“Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanlığı süresince küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek ve zulmün karşısında dimdik durmaya devam edecek.” Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası işbirliğinin temelinin çok taraflılık olduğunu belirtti. Fidan, günümüzde uluslararası sistemin meşruiyet krizi ile karşı karşıya olduğunu ifade ederek, “Artan hoşgörüsüzlük, kimlik temelli kutuplaşma ve uluslararası hukukun aşınması küresel istikrarsızlık hissini daha da derinleştiriyor” diye ekledi. Korumacı politikaların uluslararası ilişkilerde etkin hale geldiğini vurgulayan Fidan, “Gazze’de süregelen vahşet uluslararası mekanizmaların işlevsizliğini açıkça göstermektedir” dedi.

İslam Ülkeleri Olarak Birlikte Hareket Etmeliyiz

Fidan, İslam ülkelerinin adaleti savunan küresel sistemin inşasına öncülük etmesi gerektiğini ifade etti. “Toplantımıza geniş katılım sağlanması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme konusundaki kararlılığımızı ve ortak gücümüzü göstermektedir” diyen Fidan, İslam’ın tüm üyelere yardımcı olması gerektiğini aktardı.

İsrail’in Saldırıları ve Bölgedeki Gelişmeler

Dışişleri Bakanı, İsrail’in komşu İran’a saldırarak bölgeyi bir felaketin eşiğine sürüklediğini belirtti. “İstişarelerimizde bu saldırganlığa dur demek için sergileyeceğimiz güçlü duruşu ve ortak adımları ele alacağız” ifadesini kullandı. Filistin halkına yönelik saldırıları kınayan Fidan, “Kalıcı ateşkes, rehinelerin ve tutukların serbest bırakılması ve Gazze’ye kesintisiz insani erişim sağlanması önceliğimizdir” dedi. İki devletli çözümün barış için uygulanabilir tek yol olduğunun altını çizen Fidan, Filistin davasının önemini vurguladı.

Suriye ile İlişkiler ve Destek Süreci

Fidan, ortak çabalar sayesinde Suriyeli kardeşler için gerekli adımların atıldığını, Suriye’nin teşkilata dönmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. “Devam eden yaptırımların hafifletilmesi süreciyle Suriye halkının arkasında durmaya devam edeceğiz” dedi. Balkanlar’a da değinen Fidan, “Müslüman kardeşlerimizin geçmişte yaşadığı sınavlardan dolayı yanlarında olduğumuzu hissettirmek ortak görevimizdir” ifadelerini kullandı. Fidan, bölgedeki ayrımcı ve nefret temelli söylemlerin en güçlü şekilde kınanması gerektiğini dile getirdi.