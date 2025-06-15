İsrail, İran’la Saldırılarda ABD’yi İstiyor

İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRI PLANLARI

İki İsrailli yetkilinin açıklamalarına göre, İsrail, İran’a yönelik gerçekleştireceği saldırılarda ABD’den destek istemiş durumda. İsrail’in, yer altına inşa edilen Fordow uranyum zenginleştirme tesisini yok etmek için gerekli olan sığınak delici bombalar ve bombardıman uçaklarına sahip olmadığı için Washington’dan yardım talep ettiği ifade ediliyor.

TRUMP YÖNETİMİNİN TUTUMU

Axios haber sitesinde yer alan bilgilere göre, Trump yönetimi, İsrail’in bu operasyonuyla kendisini uzak tutmaya çalışıyormuş. İran’da tek bir tesisin bile doğrudan bombardımana tutulmasının, ABD’yi savaşa sokma riski taşıdığı endişesiyle bu tür bir planı şu an dikkate almadığı öne sürülmekte.

NETANYAHU’NUN ÜMİT ETTİĞİ DESTEK

Ayrıca diğer bir İsrailli yetkilinin, Trump ile Başbakan Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen bir görüşme sırasında, “gerekirse bunu yapabileceğini” söylediği iddia ediliyor. Bununla birlikte, Netanyahu’nun bu talebinin Trump tarafından kabul edilmesini umduğu belirtiliyor. Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi de, “Bugün her ne olursa bu engellenemez. Ancak İran isterse bu çatışmaya başarılı bir barışçıl çözüm için müzakere etme yeteneğine sahibiz. İran’ın barışı sağlamasının en hızlı yolu nükleer silah programından vazgeçmesidir.” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.