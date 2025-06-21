İsrail, İzadi’yi öldürdü

İSRAİL’İN GECEDEN SÜREN SALDIRILARI

İsrail ordusu, İran’a yönelik gerçekleştirdiği gece saldırılarında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Said İzadi’nin öldüğünü ileri sürdü. Ordunun açıklamasına göre, 7 Ekim 2023’te gerçekleşen Hamas saldırısının planlayıcılarından biri olan İzadi, Kum kentine yapılan hava saldırısıyla hedef alındı. Uzun süreli bir istihbarat çalışmasının ardından İzadi’nin, Kum kentindeki güvenli bir evde öldürüldüğü bildirildi.

İZADİ’YE YÜKLENEN GÖREVLER

İzadi’nin “Hamas başta olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki diğer Filistinli gruplarla İran Devrim Muhafızları adına koordinasyonu sağladığı” öne sürüldü. Bunun yanı sıra, İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızlarına bağlı insansız hava aracı (İHA) tümen komutanı Emin Pur Cudaki’nin de hava saldırısıyla öldürüldüğü belirtildi. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabında, bu saldırının Cuma günü yapıldığını söyledi.

CUDAKİ’NİN GÖREVİ VE ÖNEMİ

Cudaki’nin, İran’ın güneybatısında bulunan Ahvaz bölgesinden İsrail’e yüzlerce İHA fırlatılmasını yönettiği ifade edildi. Adraee, ayrıca, 13 Haziran’da düzenlenen bir hava saldırısında Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri’ne bağlı İHA komuta merkezi sorumlusunun da öldürüldüğünü hatırlattı. İran makamlarından ise her iki komutanın ölümüyle ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.