İsrail, İzadi’yi Öldürdüğünü Açıkladı

İSRAİL’İN SALDIRISIYLA İKİ KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, İran’a yönelik gerçekleştirdiği gece operasyonlarında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Said İzadi’yi öldürdüğünü duyurdu. Hava saldırısının, Hamas’ın 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’e gerçekleştirdiği ani saldırının planlayıcısı olarak iddia edilen İzadi’yi hedef aldığının altı çizildi. İzadi’nin, Kum kentinde uzun bir istihbarat çalışmasının neticesinde kaldığı güvenli bir evde hayatını kaybettiği belirtildi.

İZADİ’YE BAĞLI FAALİYETLERİ ORTAYA KONDU

İsrail ordusu, İzadi’nin “Hamas başta olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki diğer Filistinli gruplarla İran Devrim Muhafızları adına koordinasyonu sağladığını” ileri sürdü. Ayrıca, İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızlarına bağlı insansız hava aracı (İHA) tümen komutanı Emin Pur Cudaki’nin de ölümünü açıkladı. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı paylaşımda, Cudaki’nin, İran’ın güneybatısındaki Ahvaz bölgesinden İsrail’e yüzlerce İHA fırlatılmasını yönettiğini belirtti.

ÖNCEKİ OPERASYONLAR HATIRLATILDI

Adraee, 13 Haziran’da düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerine bağlı İHA komuta merkezi sorumlusunun, Tahir Pur’un da öldürüldüğünü hatırlattı. Ancak, İran makamlarından her iki komutanın ölümüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bilgisi ulaştı.