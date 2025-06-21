İsrail, İzadi’yi öldürdüğünü açıkladı

İsrail ORDU SUYLA İRAN’A YAPILAN SALDIRILARDA KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, İran’a yönelik gerçekleştirdiği gece saldırılarında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Said İzadi’yi öldürdüğünü belirtiliyor. Yapılan açıklamada, Israel’in Kum kentine düzenlediği hava saldırısıyla Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e yapmış olduğu sürpriz saldırının planlayıcısı olduğu öne sürülen İzadi’yi hedef aldığı ifade edildi. İzadi’nin, uzun bir istihbarat çalışmasının ardından Kum kentinde bulunan bir güvenli evde hayatını kaybettiği iddiaları gündeme geldi.

İzadi’nin ROLÜ VE GÖREVİ

Kudüs Gücü komutanlarından İzadi’nin, “Hamas başta olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki diğer Filistinli gruplarla İran Devrim Muhafızları adına koordinasyonu sağladığı” savunuldu. Ayrıca, İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızlarına ait insansız hava aracı (İHA) tümen komutanı Emin Pur Cudaki’nin de hava saldırısında öldürüldüğünü belirtti. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, cuma günü gerçekleştirilen bir hava operasyonunda Cudaki’nin öldüğünü duyurdu. Cudaki’nin görevleri arasında, İran’ın güneybatısındaki Ahvaz bölgesinden İsrail’e yüzlerce İHA fırlatılmasını yönettiği kaydedildi.

Açıklamalar ve Son Gelişmeler

Adraee, ayrıca bir başka hava saldırısında 13 Haziran’da Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri’ne bağlı İHA komuta merkezi sorumlusunun, Tahir Pur’un da öldürüldüğünü hatırlattı. İran makamlarından, her iki komutanın ölümüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtiliyor. Öte yandan, bu gelişmeler, bölgedeki gerginliklerin artmasına neden olabiliyor.