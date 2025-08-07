İsrail Kabinesi Gazze’yi Görüşüyor

NETANYAHU’DAN GAZZE AÇIKLAMALARI

Binyamin Netanyahu, Gazze’nin tamamının işgal edilmesine yönelik planının tartışılacağı kabine toplantısı öncesi Fox News’e özel açıklamalarda bulundu. İşgal planıyla ilgili soruya yanıt veren Netanyahu, Gazze’nin “tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini” ifade etti. Ayrıca, Gazze’yi “ilhak etmeyi veya yönetmeyi düşünmediklerini” belirten Netanyahu, “Gazze’yi, bizi tehdit etmeden, düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sağlayacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz” dedi.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

Gazze’nin tamamının işgal planının ele alınacağı Güvenlik Kabinesi toplantısı Netanyahu başkanlığında Batı Kudüs’te gerçekleştirildi. Bu arada, Gazze’deki İsrailli esirlerin yakınları ile diğer vatandaşlar, kabine toplantısının düzenlendiği yerin yakınında gösteri düzenledi. Göstericiler, İsrailli esirlerin hayatını riske atacak işgal planının kabul edilmemesi gerektiğini vurguladı.

GENERAL VE BAKANLAR ARASINDA TARTIŞMA

İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bazı bakanlar arasında anlaşmazlık çıktı. İsrail basınında yer alan bilgilere göre, toplantıda işgale karşı çıktığı söylenen Genelkurmay Başkanı Zamir, bazı kabine üyeleriyle sert bir tartışma yaşadı. Zamir’in, Gazze’nin tamamının işgalinin, Filistinli grupların elinde bulunan İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atabileceğini belirttiği aktarıldı. Ayrıca, esirlerin bulunduğu bölgelere yapılacak saldırıların risklerini gündeme getiren Zamir’in, işgal planı hayata geçirilirse İsrail ordusunun önemli kayıplar yaşayabileceği konusunda da uyarılarda bulunduğu kaydedildi. Tüm bu uyarılara rağmen, toplantıda Gazze’nin tamamının işgali planına onay verilmesi bekleniyor.