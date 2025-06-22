İsrail, Komşu İran’a Saldırıyor

İSTANBUL’DA İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı BAŞLADI

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin (DBK) 51. Oturumu, 43 bakan ve 5 bakan yardımcısının katılımıyla İstanbul’da tarihi bir üst düzey katılımla başladı. Toplantı, iki gün sürecek ve toplantıya katılan ülkelerin heyet başkanları, etkinlik öncesinde toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki DBK Dönem Başkanı Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella’dan başkanlığı devralarak açılış konuşmasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın toplantıda yaptığı konuşmadan bazı önemli noktalar şöyle aktarılıyor;

ADALÉT VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNE VURGU

Türkiye, İİT’nin dönem başkanlığı sürecinde küresel adaletin sağlanmasına öncelik verecek ve zulme karşı duruşunu kararlılıkla sürdürecek. Uluslararası işbirliğinin temeli olan çok taraflılık, şu an meşruiyet krizi ile karşı karşıya. Artan hoşgörüsüzlük, kimlik temelli kutuplaşma ve uluslararası hukukun zayıflaması, küresel istikrarsızlık hissini derinleştiriyor. Koruyucu politikalar, uluslararası ilişkilerde hakimiyet kurmaya başlamışken, Gazze’deki şiddet uluslararası mekanizmaların işlevselliğini gözler önüne seriyor. İİT, bu durumda öncü bir rol üstlenmeli.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE ORTAK DURUŞ

Son yaşanan olaylarda İsrail, İran’a yönelik saldırılarını artırarak bölgeyi büyük bir felaketin eşiğine sürüklüyor. Ailelerimiz arasında bu saldırganlığa karşı güçlü bir duruş sergilemek ve ortak adımları belirlemek için istişarelerde bulunacağız. İİT coğrafyasındaki tüm zorluklara çözüm bulmak için işbirliğimizi güçlendirmeliyiz. Devam eden müzakerelerde, uluslararası toplumun acil önceliği olarak daha fazla şiddetin önlenmesi gerekiyor. İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları, Gazze’nin yanı sıra Batı Şeria’yı da içeren bir savaş ortamı oluşturdu. Filistinlilerin evlerinden sürülmesi ve iki devletli çözümün sona ermesi hedefleniyor. Gazze’ye insani erişim sağlanması ve tutukluların serbest bırakılması için süren müzakereleri destekliyoruz.

SURİYE HALKININ YANINDAYIZ

Suriye’deki durumu ele alırken, kardeşlerimizle birlikte istikrarlı ve müreffeh bir Suriye hedefi doğrultusunda gerekli adımları atma konusundaki ortak çabalarımızı yenilmedik. Suriye’nin İİT’ye katılımı bizleri memnun etti. Suriye halkının yanında durmaya, devam eden yaptırımların hafifletilmesine yönelik süreçte destek vermeye kararlıyız. Balkanlar, sadece tarihsel değil, aynı zamanda kültürel bağlarımızın da bulunduğu bir bölgedir. Bu topraklardaki Müslüman kardeşlerimiz, geçmişte birçok zorlukla mücadele etmiş ve bugün de parçalanma riskine karşı güçlü bir şekilde direniş gösteriyor. Ortak görevimiz, İslam aleminin Bosnalı kardeşlerimize destek verdiğini göstermektir. Ayrımcı ve nefret dolu söylemleri güçlü bir şekilde kınıyoruz.