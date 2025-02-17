İsrail, Lübnan’daki Beş Bölgeden Ayrılmayacak

Ateşkes Anlaşması Uygulamaya Geçiyor

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında, İsrail ordusunun yarın Lübnan’ın güneyinden tamamen geri çekilmesi bekleniyor, ancak İsrail’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki beş hakim tepede konuşlanmaya devam edileceği ifade edildi.

Tepelerin Konumları Belirlendi

Bu tepelerin, İsrail sınır kasabası Shlomi’nin karşısındaki Labbouneh, Zar’it karşısındaki Jabal Blat zirvesi, Avivim ve Malkia karşısındaki tepe, Margaliot karşısındaki tepe ve Metula’nın karşısındaki tepe olduğu kaydedildi. Ordu, bu noktaların Lübnan yerleşim alanlarının dışında olduğunu ve yerel saatle 10.00’a kadar tüm İsrail askerlerinin Lübnan’daki köy ve kasabalardan geri çekileceğini bildirdi.

İhlallerin Bildirileceği Komite

İsrail ordusu, sınırlarına yakın bölgelerde Hizbullah’a ait altyapının ve silahların büyük ölçüde yok edildiğini vurgulayarak, çekilmenin ardından ateşkesi ihlal eden tehditlere anında yanıt verileceğini ve diğer ihlallerin ABD liderliğindeki bir komiteye bildirileceğini açıkladı. Ayrıca, Lübnan ordusu harekete geçmediği takdirde İsrail’in ABD ile işbirliği içinde saldırılara karşılık vereceğini taahhüt etti. Daha önce, İsrail’in Lübnan’ın güneyinde beş noktada asker bulundurmayı talep ettiği, bu talebin ABD tarafından onaylandığı ancak Lübnan hükümetinin bunu reddettiği iddia edilmişti.