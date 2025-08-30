İsrail Maliye Bakanı: Gazze Açlıktan Ölmelidir

İsrail, Gazze’ye Yönelik Saldırıları Sürdürüyor

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarını durmaksızın devam ettiriyor. Gazze’de masum insanların üzerine bomba yağdıran İsrail, yardım girişlerine de izin vermiyor. Yardım girişi olmaması nedeniyle, özellikle çocuklar açlıktan yaşamlarını yitiriyor. Gazze’deki zulmü tüm dünyada tescillenen İsrail’in hükümet üyeleri de tartışmalara yol açan skandal açıklamalar yapıyor.

maliye bakanı son açıklamasıyla tepki çekti

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Israel Hayom gazetesine verdiği demeçte, düzenlediği basın toplantısında, İsrail hükümetinin Gazze’deki işgal hazırlıklarına dair yorumlarda bulundu. Smotrich, Gazze kentinin kuzey kesimlerini “sadece Hamas savaşçılarının kalıp, açlık ve susuzluktan öleceği bir savaş bölgesi” haline getirme çağrısında bulundu. Açıklamalarında, “Gazze’ye su, elektrik ve yiyecek kesilmelidir; kurşunlarla ölmeyenler açlıktan ölmeli,” ifadelerini kullandı.

gazze ihlak edilmeli

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyine kapsamlı bir abluka uygulaması gerektiğini savunan Smotrich, Gazze topraklarının “kademeli olarak ilhak edilmesini” istiyor.

trump’a çağrı yaptı

Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlilerin yerinden edilmesi planının gerçekleştirilmesini de talep etti. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze’nin ilhakının hızlandırılması talimatını verdiğini belirtirken, uluslararası kuruluşlar bu durumun “Gazze’nin tamamen yıkılmasına ve kitlesel göçe” yol açacağı konusunda uyarıyor.