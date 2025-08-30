İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Gazze Açlıktan Ölmelidir

İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Masum insanların üzerine bomba atan İsrail, aynı zamanda yardım girişlerine de izin vermiyor. Gazze’de yardım yapılmadığı için özellikle çocukların açlıktan yaşamını yitirdiği bilgileri ortaya çıkıyor. İsrail’in gerçekleştirdiği zulümler tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor ve bu duruma ilişkin bakanların skandal ifadeleri de gündemden düşmüyor.

MALİYE BAKANI’NDAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Israel Hayom gazetesinin haberine göre düzenlediği basın toplantısında, Gazze’deki işgal hazırlıklarına dair açıklamalarda bulundu. Smotrich, Gazze’nin kuzey bölgelerinin “sadece Hamas savaşçılarının kalıp açlık ve susuzluktan öleceği bir savaş alanı” haline getirilmesi yönünde çağrıda bulundu. Açıklamalarında, “Gazze’ye su, elektrik ve yiyecek kesilmelidir; kurşunlarla ölmeyenler açlıktan ölmeli.” ifadelerini kullandı.

GAZZE’NİN İLHAKINI SAVUNUYOR

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyine kapsamlı bir abluka uygulaması gerektiğini savunan Smotrich, bölgenin kademeli olarak ilhak edilmesini istedi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik planının da hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze’nin ilhak sürecinin hızlandırılması için talimat verdiğini duyururken, uluslararası kuruluşlar bu durumun “Gazze’nin tamamen yıkılmasına ve kitlesel göçlere” sebep olacağını belirtiyor.