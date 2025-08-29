İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Gazze Ölmelidir

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze’ye yönelik olan saldırılarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Gazze’de masum insanların üzerine bomba atan İsrail, insani yardım girişlerine de izin vermiyor. Bu durum sonucunda özellikle çocuklar açlık nedeniyle hayatlarını kaybediyor. İsrail’in Gazze’deki zulmü, tüm dünya tarafından izlenirken, bakanlarının yaptığı skandal açıklamalar da gündeme damga vuruyor.

MALİYE BAKANI TEPKİ TOPLAYAN AÇIKLAMALAR YAPTI

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Gazze’deki işgal hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Smotrich, Gazze’nin kuzey bölgelerini “sadece Hamas savaşçılarının kalıp açlık ve susuzluktan öleceği bir savaş bölgesi” haline getirme çağrısında bulundu. Açıklamasının devamında, “Gazze’ye su, elektrik ve yiyecek kesilmelidir; kurşunlarla ölmeyenler açlıktan ölmeli.” ifadelerini kullandı.

GAZZE’NİN İLHAKI GEREKİYOR

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzey bölgelerinde kapsamlı bir abluka uygulaması gerektiğini savunan Smotrich, Gazze topraklarının “kademeli olarak ilhak edilmesi” gerektiğini belirtti.

TRUMP’A YENİDEN ÇAĞRI

Smotrich ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’tan Gazze’deki Filistinlilerin yerinden edilmesi planını hayata geçirmesini talep etti. Başbakan Binyamin Netanyahu ise Gazze’nin ilhakının hızlandırılması yönünde talimat verdiğini açıkladı. Uluslararası kuruluşlar ise bu durumun “Gazze’nin tamamen yıkılmasına ve kitlesel göçe” neden olacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.