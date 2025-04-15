Dünya

İsrail Medyası, ABD’nin Suriye’den Çekildiğini İddia Ediyor

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İsrail basınında yeralan haberlere göre, ABD yönetimi Suriye’deki askerlerini önümüzdeki iki ay içerisinde kademeli olarak geri çekmeyi planlıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu karar öncesinde İsrail hükümetine bilgi verdiği iddia ediliyor.

ABD’NİN BÖLGEDE KALMA İSTEĞİ

Konu hakkında açıklama yapan bir üst düzey İsrailli yetkili, Tel Aviv’in bu durumun sadece sınırlı bir çekilmeyle sonuçlanmasını umduğunu belirtiyor. Ancak İsrail, ABD’yi bölgede asker bulundurmaya devam etmeye ikna etme çabalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE’NİN NÜFUZU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

İsrailli kaynaklar, ABD’nin olası çekilmesinin Suriye’de Türkiye’nin nüfuzunu artırabileceğine dikkat çekiyor. Bu durumun ise Ankara-Tel Aviv ilişkilerinde yeni bir gerilim kaynağı olabileceği öngörülüyor.

SURİYE’DEKİ ABD ASKERİ SAYISI

Hatırlanacağı gibi, Washington geçtiğimiz yıl Aralık ayında Suriye’de yaklaşık 2 bin Amerikan askerinin görev yaptığını duyurmuştu.

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