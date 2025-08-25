İsrail, Nasır Hastanesi’ni Vurdu!

İSRAİL’İN SALDIRISI VE HAYATINI KAYBEDENLER

İsrail, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi’ne bir saldırı düzenledi. Filistinli sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti. Öldürülenlerin arasında 4 gazeteci de bulunuyor.

GAZETECİLERDEN BİRİ AMERİKAN AJANSI İÇİN ÇALIŞIYORDU

Öldürülen gazetecilerden biri, Amerikan Associated Press haber ajansı ve Independent Arapça için çalışan foto muhabir Meryem Ebu Dakka olarak belirlendi. Ayrıca, Reuters için sözleşmeli çalışan kameraman Hüsam el Masri’nin saldırıda yaşamını yitirdiği, yine Reuters için sözleşmeli fotoğrafçı Hatem Khaled’in yaralandığı ifade edildi. Diğer hayatını kaybeden foto muhabir ise Moaz Abu Taha. El Cezire kamerasını kullanan Muhammed Salama da öldürülen gazeteciler arasında yer alıyor.