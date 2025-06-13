İsrail, Nat1anz’dan Radyasyon Sızdırdı

İSRAİL’İN HEDEF ALDIĞI NÜKLEER TESİSİN DURUMU

İran kaynaklarına göre, İsrail’in hedef aldığı Natanz Uranyum Zenginleştirme Sahası, havadan atılan bombalarla delindi. Bu nükleer tesis, radyasyon sızıntısı gerçekleştirdi. Ancak İran kaynakları, yer altına gömülü olan nükleer tesisin dışarıya radyasyon sızdırmadığını tekrar etti. Ayrıca, sızıntının kontrol altına alındığına dair açıklamalarda bulundu.

BIRDEN FAZLA BİLDİRİM

İran Nükleer Enerji Organizasyonu, “Natanz üssündeki radyasyonu temizledikten sonra durumu değerlendirmemiz gerekiyor” ifadeleriyle durumu ele aldı. Ayrıca, İran kaynakları, “Fordow zenginleştirme sahası tamamen güvenlidir, İran’ın mevcut zenginleştirilmiş uranyum stoku da güvenlidir” şeklinde bilgiler paylaştı. Böylece İran, hedef alınan nükleer tesislerinden birinde radyasyon sızdığını ilk kez kabul etmiş oldu. Ancak, İran’daki tüm nükleer tesislerin son durumu hala soru işareti taşımaya devam ediyor.