İsrail Oğul Düğününü İptal Etti

TANSİYON YÜKSELİYOR

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile bölgedeki gerilim bir anda artış gösterdi. İran’ın misilleme hamleleri, Orta Doğu’yu kırmızı alarm durumuna geçiriyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu durum üzerine tehditlerde bulundu.

KATZ’DAN TEHDİT AÇIKLAMASI

Katz, “Saldırı devam ederse Tahran yanacak” diyerek İran dini lideri Hamaney’i hedef aldı. Tel Aviv’deki bekleyiş ise tedirgin bir şekilde devam ediyor. İsrail basını, “İran’ın, bu gece saldırabileceğini” iddia ediyor.

Yerel basında çıkan bir habere göre, Avner Netanyahu ve nişanlısının daha önce belirlediği düğün tarihi 16 Haziran olarak kaydedilmişti. Ancak İran ile yaşanan çatışmalar gerekçesiyle bu düğün töreninin iptal edildiği ifade ediliyor.

Avner’in 16 Haziran’da düğün tarihi alması, İsrail kamuoyunun bir kısmında eleştirilere sebep olmuştu. Özellikle, Gazze Şeridi’nde İsrailli esirlerin bulunmasına rağmen Netanyahu’nun oğluna düğün yapacak olması, kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.