İsrail Ordusu 450 Bin Yedek Asker Göreve Çağıracak

İsrail ordusu, 2 Mart’ta yaptığı açıklamada, Lübnan’dan füzelerin atıldığına dair tespitlerin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin aktif hale geldiğini bildirmişti. Devamında, Lübnan genelinde hava saldırıları başlatarak, özellikle başkent Beyrut’u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun bombardımanlar gerçekleştirmiştir. Ayrıca, kara işgalini genişletme kararı aldığı da aktarıldı.

450 BİN YEDEK ASKER GÖREVE ÇAĞRILACAK

Öne çıkan bir habere göre, İsrail ordusunun hükümete 450 bin yedek askerin göreve çağrılması yönünde bir talep ileteceği bildirildi. Ordunun bu talebi, önümüzdeki günlerde sunulacak ve hükümetin onayını bekleyecek. Bu durumun, Lübnan’a yönelik olası kara saldırılarının genişletilmesi beklentisiyle yapıldığı ifade edildi.

MEVCUT YEDİK ASKER SAYISI 260 BİN

Haberde, ordunun talep ettiği 450 bin yedek askere rağmen, şu an harekete geçirilebilecek azami yedek asker sayısının 260 bin olduğu bildirildi. Bu sayının, İsrail ordusunun savaş alanındaki yükünü hafifletmek amacıyla hükümetin geçen ocak ayında aldığı kararla sınırlandırıldığı kaydedildi.