İsrail Ordusu Batı Şeria’da Tarım Alanlarını Hedef Alıyor

Turmusayya Belediye Başkanı Lafi eş-Şelebi, birkaç gündür kasaba ovasında İsrail’e ait buldozerlerin faaliyet gösterdiğini ve bu süreçte yüzlerce ağacın kökünden söküldüğünü dile getirdi. Yapılan çalışmaların tarım arazilerini doğrudan hedef aldığını belirtti.

BÖLGE “ASKERİ ALAN” İLAN EDİLDİ

Başkan eş-Şelebi, İsrail ordusunun ilgili alanı askeri bölge olarak ilan ettiğini, bu yüzden bölge halkının arazilere yaklaşımının engellendiğini aktardı. Bu durumun çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini tamamen durma noktasına getirdiği vurgulanıyor.

BİNLERCE AĞAÇ TEHLİKE ALTINDA

Yetkililer, arazilerin sürülmeye devam etmesi durumunda yaklaşık 4 bin ağacın daha sökülme riskiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti. Bu durumun çevresel ve ekonomik açıdan ciddi kayıplara yol açabileceği kaydedildi.

ARAZİ GENİŞLETME POLİTİKASI İDDİASI

Filistinli yetkililer, İsrail ordusunun bu tür uygulamalarla Filistin topraklarına el koymayı ve mevcut yerleşim alanlarını genişletmeyi amaçladığını iddia ediyor. Daha önce Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail’in kasım ayında “kamulaştırma ve devlet arazileri sınırlarında değişiklik” gerekçesiyle 2 bin 800 dönüm araziye el koyduğunu açıklamıştı.