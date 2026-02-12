İsrail Ordusu Suriye’nin Kuneytra Bölgesine Saldırı Düzenledi

israil-ordusu-suriye-nin-kuneytra-bolgesine-saldiri-duzenledi

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’nin aktardığı bilgilere göre, İsrail askeri, Kuneytra’ya bağlı Cebata el-Haşab ve Ofaniya köylerinin çevresini ile Tel el-Ahmar bölgesini topçu atışlarıyla hedef alıyor. Haberde, bu topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak İsrail güçlerinin Ofaniya ve Samdaniye köylerine doğru ilerlediği ve sonrasında Ofaniya köyünden geri çekildiği bilgisi veriliyor.

ŞAM YÖNETİMİNDEN YENİ AÇIKLAMALAR

Şam yönetimi, İsrail ordusunun Suriye’nin güneyinde bulunan Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974’te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na açık bir ihlal olduğunu vurguluyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın daha önceki açıklamalarına göre, İsrail ordusu 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye’nin değişik bölgelerine 1000’den fazla hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını gerçekleştirmiş durumda.

