İsrail Ordusu: Tahran’a Açılan Yol

SALDIRILARIN SÜRECEĞİ AÇIKLANDI

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ve İran’ın karşılık vermesi sonrasında gerilimi artıracak yeni adımlar atılıyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, İran’a karşı hava operasyonlarının devam edeceğini belirtti. Saldırılar sonrasında, Zamir ve Bar, “Tahran’a giden yolun açıldığını” ifade etti. Ayrıca, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformunda üst düzey komutanların son duruma ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiğini paylaştı.

İsrail ordusu, Hava Kuvvetleri Komutanı Bar’ın açıklamalarına da yer vererek, İran içerisinde yüzlerce hedefin vurulduğunu bildirdi. Bu hedefler arasında birçok füze bataryasının bulunması dikkat çekti. Bar, özellikle karadan havaya füze sistemlerinin etkisiz hale getirilmesiyle beraber İsrail’in İran hava sahasında daha rahat hareket edebildiğini vurguladı. İsrail, başkent Tahran’daki savunma sistemlerini doğrudan hedef alma yoluna gittiğini bildirdi ve vurulan füze bataryalarına ait görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı. Yedioth Ahronoth gazetesinde ise son 24 saat içinde İran’ın hava savunma altyapısının büyük oranda etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.