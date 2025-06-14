İsrail Ordusu: Tahran’a Giden Yolu Açtı

GERİLEN DURUMUN ARTTIĞI BİR ORTAMDA

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar ve ardından gelen İran misillemeleri gerilimi daha da artıracak yeni adımlar atılıyor. “Tahran’a giden yol açıldı” açıklamasıyla dikkat çeken İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, İran’a yönelik hava operasyonlarının kesintisiz süreceğini belirtti. İki komutan, İran’a ait karadan karaya ve karadan havaya füze sistemlerinin hedef alınmasının ardından, “Tahran’a giden yolun açıldığını” ifade etti. Ayrıca, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee’nin X platformundaki paylaşımında, üst düzey komutanların mevcut duruma dair bir değerlendirme toplantısı yaptığı aktarıldı.

İRAN HAVA SAHASINDAKİ HAREKETLİLİK

İsrail ordusu, Hava Kuvvetleri Komutanı Bar’ın açıklamalarına değinerek, İran’da yüzlerce hedefin imha edildiğini duyurdu. Bu hedefler arasında birçok füze bataryasının yer aldığı vurgulandı. Bar, özellikle karadan havaya füze sistemlerinin devre dışı bırakılmasının ardından, İsrail’in İran hava sahasında daha rahat hareket edebildiğini savundu. Buna ek olarak, İsrail, ilk kez başkent Tahran’daki savunma sistemlerini doğrudan hedef aldığını öne sürerken, vurulan füze bataryalarının görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı. Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan bilgilere göre, son 24 saatte İran’ın hava savunma altyapısının büyük bir kısmı etkisiz hale getirildi.