İsrail Ordusu: Tahran’a Yol Açıldı

GERİLENİ ARTIRAN ADIMLAR

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar ve İran’ın misillemeleri sonucu gerilim tırmanmaya devam ediyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, İran’a karşı hava operasyonlarının süreceğini açıkladı. Zamir ve Bar, İran’a ait karadan karaya ve karadan havaya füze sistemlerine yönelik saldırıların ardından “Tahran’a giden yolun açıldığını” belirtti.

İRAN HAVA SAHASINDA DAHA RAHT HAREKET

İsrail ordusu, Hava Kuvvetleri Komutanı Bar’ın açıklamalarını da paylaşarak, İran’da yüzlerce hedefin vurulduğunu duyurdu. Bu hedefler arasında birçok füze bataryasının bulunduğu aktarıldı. Bar, özellikle karadan havaya füze sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi sayesinde İsrail’in İran hava sahasında daha serbest hareket edebildiğini ifade etti. İsrail, İran’da ilk kez başkent Tahran’daki savunma sistemlerini doğrudan hedef aldığını öne sürerken, vurulan füze bataryalarına ait görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı. Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan haberde, son 24 saat içinde İran’ın hava savunma altyapısının büyük bir kısmının etkisiz hale getirildiği iddia edildi.