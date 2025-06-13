İsrail Ordusu Uzun Süreli Savaşa Hazır

İSRAİL ORDUSU İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARA BAŞLADI

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İsrail ordusunun bu sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği İran’a yönelik saldırılara dair açıklamalarda bulundu. Defrin, saldırıların merkezinde İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisinin yer aldığını belirtti ve bu tesisi “önemli ölçüde vurduklarını” savundu.

SALDIRILAR UZUN SÜRELİ OPERASYONUN TEMELİ

Defrin, İsrail ordusunun İran’a yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü ifade ederek, “Uzun sürecek bir operasyona hazırlanmamız gerekiyor.” dedi. Aynı zamanda, İran’ın bu saldırılara karşı misilleme yapmayı planladığını, Tahran’ın bu niyetlerini “takip ettiklerini ve gerekli hazırlıkları yaptıklarını” aktardı.

İSRAİL’DEN BİRÇOK KENTE SALDIRI GELDİ

İsrail, sabah saatlerinde İran’ın başkenti Tahran’ın yanı sıra Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi, Loristan ve Kirmanşah kentlerine de saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Ayrıca, İsrail’in Tahran’daki saldırıları sırasında sivil yerleşim alanları da hedef alındı ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.