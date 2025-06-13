İsrail Ordusu: Uzun Süreli Savaşa Hazırlanmalıyız

İSRAİL ORDUSUNDAN İRAN’A YÖNELİK AÇIKLAMALAR

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, bu sabah erken saatlerde gerçekleştirilen İran’a yönelik saldırılara dair bilgi verdi. Defrin, saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisini hedef aldıklarını belirtti ve bu tesisi ‘önemli ölçüde vurduklarını’ ifade etti.

OPERASYONLARA HAZIRLIK VE MISİLLEME TEHDİDİ

Defrin, İsrail ordusunun İran’a düzenlediği hava saldırılarını sürdürdüğünü dile getirerek, “Uzun sürecek bir operasyona hazırlanmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca İran’ın bu saldırılara karşı misilleme yapmayı planladığını ve Tahran’ın bu planlarını ‘takip ettiklerini ve gerekli hazırlıkları yaptıklarını’ aktardı.

İsrail, sabaha karşı Tahran, Tebriz ve İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami gibi üst düzey askeri yetkililerle birlikte 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Saldırılarda sivil yerleşim yerleri de hedef alındı ve çok sayıda sivilin de yaşamını yitirdiği bildirildi.