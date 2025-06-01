İsrail Ordusu Yardım Noktasını Hedef Aldı! 31 Kişi Hayatını Kaybetti

İSRAİL ORDUSUNDAN YENİ KATLİAM

İsrail ordusu, bu sabah Gazze Şeridi’nin güneyinde, Refah kentinin batısındaki insani yardım dağıtım noktasına ulaşmaya çalışan Filistinli sivillere ateş açarak yeni bir katliam gerçekleştirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın verdiği bilgiye göre, Refah’ın Mevasi bölgesinde yüzlerce sivil, insani yardımlara ulaşmak için harekete geçmişken, İsrail işgal güçlerinin zırhlı araçlardan doğrudan ateş açması sonucu en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi, 115 kişi yaralandı. Aynı zamanda, başka bir bölgede yardım almak için toplananlara saldırı düzenlenerek bir kişi öldürüldü ve 26 kişi yaralandı.

YARDIM NOKTALARINI HEDEF ALMA STRATEJİSİ

Son günlerde artan benzer saldırıların olduğu belirtilirken, kaynaklar, İsrail’in yardım dağıtım noktalarını hedef alarak sivilleri kasten öldürdüğünü ve bunu sistematik bir şekilde uyguladığını kaydetti. Son birkaç günde yardım almak için bekleyen 17 sivilin daha hayatını kaybettiği, birçok kişinin yaralandığı bilgisi edinildi. Refah’taki saldırıya dair ilk haberlerde, İsrail’in Gazze İnsani Vakfı tarafından yönetilen yardım dağıtım noktası yakınlarında ateş açtığı ifade edildi. Gazze’deki kurtarma çalışanları, daha önce AFP haber ajansına verdikleri bilgilerde, yüz binlerce kişinin ABD destekli yardım dağıtım bölgesine giderken İsrail’in ateş açması sonucu en az 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 100’den fazla yaralı olduğu bilgisini paylaştı.

GAZZE HÜKÜMETİNDEN CİDDİ AÇIKLAMALAR

Gazze’deki hükümet, İsrail ordusunun Refah kentindeki insani yardım dağıtım bölgelerini “siviller için toplu ölüm alanları” haline getirdiğini duyurdu. Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-ABD güdümlü “Gazze Yardım Vakfı”nın insani yardım adı altında kurduğu dağıtım merkezlerinin siviller için “toplu ölüm” alanları olduğunu belirtirken, sabah saatlerindeki saldırıda en az 30 kişinin öldüğünü, 115’ten fazla kişinin yaralandığını hatırlattı. Bu saldırıyla birlikte, son bir hafta içinde yardım noktalarında ölen sivillerin sayısı 39’a, yaralıların sayısı ise 220’ye ulaşmış durumda. Açıklamada, söz konusu yardım noktalarının, İsrail ordusunun kontrolünde bir Amerikan-İsrail şirketi tarafından yönetildiği ifade edildi.

ABD SANIK KONUMUNDA

Açıklamada, “İşgalci İsrail’in yardımı bir savaş aracına dönüştürdüğü ve sivilleri bu yöntemle topluca cezalandırma taktiği izlediği” aktarıldı. Bu uygulamaların ABD tarafından desteklendiği, Washington yönetiminin suçlarda da sorumluluk taşıdığı bildirildi. Ayrıca, görgü tanıkları ve uluslararası raporlarla birlikte değerlendirildiğinde, yardım bölgelerinde yaşananların sistematik bir yok etme planının parçası olduğu ifade edildi. İnsanların aç bırakıldığı ve daha sonra yardım bahanesiyle belirli alanlarda hedef haline getirildiği belirtildi.

ACİL TALEPLERDE BULUNULDU

Gazze’deki yetkililer, İsrail ve ABD’yi bu saldırılardan sorumlu tutarken, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi’ne resmi geçiş noktalarının açılması, gerçek insani yardımın Gazze’ye ulaştırılması ve bu saldırılarla ilgili uluslararası bir soruşturma başlatılması talep edildi. Özellikle, İsrail’in kurduğu ve “güvenli” olduğu iddia edilen bölge ve insani koridor modelinin başarısız ve tehlikeli olduğu vurgulandı. Arap ve İslam ülkeleri başta olmak üzere, tüm uluslararası kamuoyuna Gazze’deki sivillerin kurtarılması için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

İNSANLIK KRİZİ BÜYÜYOR

İsrail, 90 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapatmakta ve Gazze’ye insani yardımların girişini engellemektedir. Gıda ve temel yaşam malzemelerinin girişine izin verilmemesi, Gazze’de yaşayan milyonlarca insanın kitlesel açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açtı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılarda, Gazze Şeridi’nde eşi benzeri görülmemiş bir yıkım yaşandı. Şu ana kadar 54 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti, 124 binden fazla kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların büyük kısmını kadınlar ve çocuklar oluştururken, 11 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce sivil yerlerinden edilmiş durumda. Gazze’de insani yardım almaya çalışmanın ölümle sonuçlandığı bu süreçte, İsrail’in uyguladığı politikalar, sistematik aç bırakma ve toplu yok etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.