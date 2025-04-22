İsrail, Papa Francis’in Tweet’ini Sildi!

İSRAİL’DEN TAZİYE MESAJI SESSİZLİĞİ

Papa Francis’in vefatının ardından, dünya genelinden gelen pek çok taziye mesajı arasında dikkat çeken bir durum, İsrail’deki sessizlik oldu. Katolik dünyasına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, “anısının insanlık için iyilik ve umut eylemlerine ilham vermesi” umudunu paylaştı. Ancak Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Papa’nın ölümüne ilişkin hiçbir açıklama yapmadı. Jerusalem Post’un haberine göre, İsrailli yetkililer bu sessizliğin nedenleri üzerinde durdu.

PAPA’YA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İsrail’in Vatikan Büyükelçisi Raphael Schutz, Jerusalem Post’a verdiği bir demeçte, Papa Francis’in geçtiğimiz yıl Gazze’de yaşanan olaylarla ilgili olarak “bu bir savaş değil, bir zalimlik” dediğini hatırlattı. Papa, İsrail’i “çocukları bombalamak ve makineli tüfeklerle biçmekle” suçlamış ve Gazze’de yaşananların soykırım niteliği taşıdığını ifade etmişti.

Bazı İsrailli yetkililer, Papa’nın yalnızca bir siyasi lider olmadığını belirterek sessiz kalma kararını eleştirdi. Raphael Schutz, “Bence bu karar bir hata” diyerek geçen yazdan beri birinin ölümünden sonra bu şekilde “skor tutmamamız” gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesaplarından kısa bir süre için “Huzur içinde yat Papa Francis. Anısı hayırlara vesile olsun” mesajı paylaşıldı. Ancak bu mesajlar hızla silindi, bu da dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yaptıkları açıklamada “Tweet ve mesajlar yanlışlıkla paylaşılmıştır. Papa’nın sağlığında İsrail ve savaş karşıtı açıklamalarına yanıt verdik, ölümünden sonra vermeyeceğiz. Kendisine inananların duygularına saygı duyuyoruz” dediler.