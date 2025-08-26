Gündem

İsrail, Ramallah'a Saldırı Düzenledi

İSRAİL ORDUSUNUN RAMALLAH SALDIRISI

Soykırımcı İsrail ordusu, bölgedeki huzur ve güvenliği tehdit etmeye devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine düzenlenen saldırıda, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

YARALILARA ULAŞIMDA ENGELLER

Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail ordusunun Ramallah’taki saldırısı sırasında yaralılara sağlık ekiplerinin ulaşmasının defalarca engellendiğini belirtiyor. Ayrıca, ambulanslara yönelik ‘uyarı ateşi’ açıldığı kaydedildi.

SİVİLLERİ HEDEF ALAN SALDIRILAR

Gazze Hükümet İletişim Merkezi’nin yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde, İsrail askerlerinin sivillerin sığındığı bir kuaför salonuna sis bombası attığı görülüyor. Saldırı sırasında, çatılara keskin nişancıların yerleştirildiği ve ek takviye birliklerin getirildiği aktarıldı.

