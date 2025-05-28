İsrail, Refah’ta Yardım Merkezine Saldırdı: 3 Ölü, 46 Yaralı

İSRAİL ORDU’SUNUN SALDIRISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Gazze yönetiminin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Refah’taki yardım dağıtım merkezine, sivillerin toplandığı anda saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 46 kişinin yaralandığı, 7 kişinin ise kayıp olduğu bilgileri aktarıldı. Açıklamada, yardım dağıtımının yapıldığı bölgeler ve çevresinde bulunan İsrail işgal güçlerinin, yardıma gelen sivillere gerçek mermilerle ateş açtığı ifade edildi. Israel’in bu tür suçları tekrarlamakta olduğuna ve daha fazla kişinin “şehit olmasından, yaralanmasından, ya da kaybolmasından” endişe edildiğine de yer verildi.

İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ

Refah’ta yaşanan olaylar, “kuşatma ve açlıktan bitkin düşen sivillere karşı soğukkanlılıkla işlenmiş bir katliam ve savaş suçu” olarak nitelendirildi. Açıklamada bu durumun, Netanyahu ve bazı bakanlarının da kabul ettiği gibi, açık bir soykırım ve zorla yerinden etme planının bir parçası olduğu vurgulandı. Ayrıca, İsrail’in yardım dağıtma planlarının, birçok kaynak ve rapor tarafından başarısız olduğu ifade edildi. Açlıktan muzdarip binlerce insanın yardım merkezlerine akın etmesi sonucu ortaya çıkan trajik sahneler ve ardından gelen İsrail güçlerinin müdahalesinin katliamla sonuçlandığı kaydedildi.

SORUMLULUK VE YASAL DURUM

Yaşananların, İsrail’in sistematik bir kuşatma, aç bırakma ve bombalama politikasıyla meydana getirdiği insani durumu yönetmedeki başarısızlığının açık kanıtı olduğu belirtilerek, bu durumun uluslararası hukuka göre tam teçhizatlı bir soykırım suçu oluşturduğu ifade edildi. Açıklamada, Refah’ta açlıktan ölen sivillere karşı katliamdan ve Gazze’deki gıda krizi ile ilgili tamamen İsrail’in sorumlu tutulduğu kaydedildi. İsrail’in yardımları bir savaş silahı ve siyasi şantaj aracı olarak kullanması, yardım malzemelerinin geçişini engellediğine dikkat çekildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi’ne, katliamları durdurmak ve insani yardımların güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için acil adımlar atmaları yönünde çağrı yapıldı. Gazze yönetimi, Arap ve İslam ülkeleri ile dünya üzerindeki diğer bağımsız ulusların derhal müdahale etmeleri çağrısında bulundu. İsrail gözetiminde “tampon bölgeler” veya “insani koridorlar” oluşturma projeleri tamamen reddedildi ve bunların “tecrit ve imhayı amaçlayan apartheid gettoları” olarak nitelendirildi.

GAZZE İNSANİ YARDIM VAKFI’NA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Bu yıl Şubat ayında kurulan “Gazze İnsani Yardım Vakfı”, ABD ve İsrail medya raporlarına göre Tel Aviv ve Washington yönetimleri tarafından destekleniyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile Gazze’deki Filistin hükümeti, bu vakfın Tel Aviv’in hedefleri doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor. Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf, Gazze’ye yönelik yardımların BM ve diğer bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmasını engellemeyi amaçlıyor.