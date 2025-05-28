İsrail, Refah’taki Yardım Merkezine Saldırdı: 3 Ölü

GAZZE YÖNETİMİNİN SALDIRI AÇIKLAMASI

Gazze’nin yönetim medya ofisi, İsrail ordusunun Refah’taki yardım dağıtım merkezine sivillerin toplandığı bir anda saldırı düzenlediğini bildirdi. Yapılan saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı ve 7 kişinin de hâlâ kayıp olduğu aktarıldı. Açıklamaya göre, İsrail işgal güçleri, yardım almak için bu bölgelere akın eden aç sivillere gerçek mermilerle ateş açtı. Bu duruma ilişkin “İsrail’in bu suçu tekrarlayarak daha fazla kişinin şehit olması, yaralanması ve kayıp olmasından endişe ediyoruz” denildi.

REFAH’TA KATLİAM VE SAVAŞ SUÇU

Refah’taki olaylar, “kuşatma ve açlıktan bitkin düşmüş sivillere karşı soğukkanlılıkla işlenmiş bir katliam ve savaş suçu” olarak tanımlandı. Açıklamada, bu durumun Netanyahu ve bazı bakanların da kabul ettiği açıktan bir soykırım ve zorla yerinden etme planının bir parçası olduğu ifade edildi. İsrail’in yardım dağıtım planının, saha raporları ve uluslararası uzmanların beyanlarına göre başarısız olduğu belirtilen açıklamada, binlerce aç insanın, ölümcül açlığın etkisiyle bu merkezlere akın etmesinin ardından trajik sahnelerin oluştuğu ve İsrail güçlerinin ateş açmasıyla katliam yaşandığı vurgulandı.

Yaşananların, İsrail’in sistematik bir kuşatma altında, aç bırakma, bombalama ve yıkım politikasıyla yarattığı insani durumu yönetemedeki başarısızlığının kesin kanıtı olduğu vurgulandı. Bunun uluslararası hukuka göre tam teşekküllü bir soykırım suçunun devamı niteliğinde olduğu aktarıldı.

İSRAİL’İN YARDIM POLİTİKALARI

Refah’ta açlıktan ölen siviller ve Gazze’deki gıda çöküşünden tamamen İsrail’in sorumlu tutulduğu belirtildi. Açıklamada, İsrail’in yardımları bir savaş silahı ve siyasi şantaj aracı olarak kullandığı da vurgulandı. Yardım malzemelerinin resmi sınır kapılarından ve tarafsız uluslararası kuruluşlar aracılığıyla geçişinin sistematik olarak engellenmesi kınandı.

ACİL MÜDAHALE VE YARDIM ÇAĞRISI

Açıklamada, BM ve BM Güvenlik Konseyi’ne, katliamları durdurmak amacıyla derhal adım atma çağrısı yapıldı. Ayrıca, insani yardım kuruluşlarının İsrail’in müdahalesi olmaksızın serbestçe faaliyet göstermeleri gerektiği ifade edildi. Arap ve İslam ülkeleri ile dünya genelindeki özgür uluslardan da kuşatmayı kırmak ve bağımsız yardım yollarını hayata geçirmek için derhal harekete geçmeleri istendi.

GAZZE İNSANİ YARDIM VAKFI ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Bu yılın şubat ayında, İsviçre’nin Cenevre kentinde kurulan “Gazze İnsani Yardım Vakfı”nın ABD ve İsrail yönetimleriyle bağlantılı olduğuna dair haberler bulunduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler’e ve Gazze’deki Filistin hükümetine göre, bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiği ifade edildi. Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakfın, Gazze’ye yardımlar konusunda bağımsız kuruluşların devre dışı bırakılması hedefiyle kurulduğu dile getirildi.