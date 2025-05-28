İsrail, Refah’taki Yardım Merkezine Saldırdı

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE YARIMCA OLAYLAR

Gazze yönetiminin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Refah’taki yardım dağıtım merkezine sivillerin toplandığı esnada saldırı düzenlediği belirtiliyor. Bu saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin yaralandığı ve 7 kişinin hala kayıp olduğu kaydediliyor. Yardım dağıtımı yapılan bölgelerde ve çevresinde konuşlanmış olan İsrail işgal güçlerinin, acil yiyecek ihtiyacı olan sivillere gerçek mermilerle ateş açtığı ifade ediliyor. Açıklamada, İsrail’in bu suçu tekrarlamasıyla daha fazla kişinin “şehit olması, yaralanması ve kayıp olmasından” endişe duyulduğu aktarılıyor.

RAFHA’TA YAŞANAN KATLİAM

Refah’ta gerçekleşen olayların, “kuşatma ve açlıktan bitkin düşen sivillere karşı soğukkanlılıkla işlenmiş bir katliam ve savaş suçu” olduğu vurgulanıyor. Bunun Netanyahu ve bazı bakanlar tarafından da kabul edilen, açık bir soykırım ve zorla yerinden etme planının parçası olduğu dile getiriliyor. Açıklamada, İsrail’in yardım dağıtma planının, birçok uluslararası uzman ve saha raporları tarafından başarısız olduğu kaydediliyor. Binlerce aç insanın buralara akın etmesiyle meydana gelen trajik sahnelerin ardından, İsrail güçlerinin açtığı ateşin katliamla sonuçlandığı bildiriliyor. Yaşananların, İsrail’in kasıtlı olarak yarattığı insani durumu yönetmedeki başarısızlığının kesin kanıtı olduğu vurgulanıyor.

Refah’ta açlıktan ölen sivillere yönelik katliamdan Gazze’deki gıda çöküşü nedeniyle tamamen İsrail’in sorumlu tutulduğu belirtiliyor. Açıklamada, İsrail’in yardımları bir savaş silahı ve siyasi şantaj aracı olarak kullandığı, yardım malzemelerinin resmi sınır kapılarından ve tarafsız uluslararası kuruluşlar aracılığıyla geçişinin sürekli engellendiği ifade ediliyor. BM ve BM Güvenlik Konseyi’ne acil ve etkili adımlar atmaları yönünde çağrı yapılıyor. Bunlar arasında katliamları durdurmak, sınır kapılarını kısıtlama olmaksızın açmak ve insani yardım kuruluşlarının İsrail müdahalesi olmadan tam özgür bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak yer alıyor.

GAZZE İNSANİ YARDIM VAKFI’NA YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

Bu yılın şubat ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde “kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü” olarak kurulan “Gazze İnsani Yardım Vakfı”nın arkasında ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv ve Washington’un bulunduğu ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze’deki Filistin hükümeti, bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını belirtmektedir. Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze’ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi amaçlanıyor.