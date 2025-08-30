İsrail Saldırılarında 66 Filistinli Hayatını Kaybetti

İSRAİL ORDU SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerindeki Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor. Sağlık kaynaklarından ve görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre, Gazze kentinin merkezindeki Vahdet Caddesi’nde sivillerin bulunduğu bir bölgeye düzenlenen bombardımanda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Buna ek olarak, kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi çevresinde de saldırılar yapıldı.

KANLI SALDIRILARDA YARALILAR VAR

Aynı zamanda, İsrail ordusu Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zarka bölgesindeki bir eve gerçekleştirilen saldırıda bazı Filistinlileri yaraladı. Kuzeybatıdaki “Zikim” bölgesinde, yardım bekleyen 9 Filistinli, İsrail’in açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta kesimlerine yönelik gerçekleştirilen diğer saldırılarda, aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetti.

SİVİLLERE YÖNELİK HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki sivillere yönelik düzenlediği son hava saldırısında ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu olaylar, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştiriyor.