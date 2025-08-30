İsrail Saldırılarında 66 Filistinli Öldü

İSRAİL ORDU’SUNUN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik katliamlarına dur durak bilmeden devam ediyor. Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından elde edilen verilere göre, Gazze kentinin merkezindeki Vahdet Caddesi’nde sivillerin bulunduğu bir alana düzenlenen bombardıman sonucunda 3 Filistinli yaşamını yitiriyor. Bunun yanı sıra, kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi civarına da bir dizi saldırı gerçekleştiriliyor.

KİŞİSEL ZARARLAR

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zarka bölgesinde bir eve yapılan saldırıda da birçok Filistinliyi yaraladı. Bununla birlikte, kuzeybatıdaki Zikim bölgesinde yardım bekleyen 9 Filistinli, İsrail’in açtığı ateş sonucu hayatını kaybediyor. Ek olarak, Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta kesimlerine gerçekleştirilen diğer saldırılarda, aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 49 Filistinli daha yaşamını yitiriyor.

AİLELERİNİ KAYBEDENLER

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldığı son hava saldırısında ise 5 Filistinli yaşamını yitiriyor. Bu olaylar, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştiriyor.