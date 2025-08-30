İsrail Saldırısı: 66 Filistinli Öldü

İsrail’İN DEVAM EDEN SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik katliamlarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Gazze kentinin merkezindeki Vahdet Caddesi’nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen bombardımanda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi çevresinde de saldırılar gerçekleştirildi.

SALDIRILAR VE KAYIPLAR

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zarka bölgesinde bir eve yönelik bir saldırı düzenleyerek bazı Filistinlileri yaraladı. Kuzeybatıdaki “Zikim” bölgesinde ise yardım bekleyen 9 Filistinli, İsrail’in açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Bunun yanı sıra, Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta kesimlerine yönelik diğer saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu toplam 49 Filistinli hayatını kaybetti.

NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI’NA YÖNELİK SALDIRI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldığı son hava saldırısında ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu saldırılar, bölgedeki insani kriz ve sivil kayıpların artmasına sebep oluyor.