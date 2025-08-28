İsrail Şam’a Hava Saldırısı Düzenledi

SURİYE’DE SORUNLU BÖLGEDE HAVA SALDIRILARI

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’nin bildirisine göre, başkent Şam’ın güneyinde bulunan Küsve bölgesinde yer alan Mani Dağı civarında saha taraması yapan Suriye ordu birlikleri gözetleme ve dinleme cihazları tespit etti. Cihazlara müdahale esnasında bölgenin İsrail tarafından hava saldırılarına maruz kaldığı aktarıldı. Haberde, “Saldırıda bazı askerler öldü, yaralananlar ve tahrip edilen araçlar da bulunuyor” ifadesine yer verildi. İsrail hava saldırılarının bölgeye ulaşımı engelleme çabasıyla devam ettiği vurgulandı. Ordu birliklerinin uygun silahlarla sistemlerin bir kısmını imha ettiği ve ölülerin naaşlarının bölgeden çıkarıldığı bilgisi iletildi.

HAVADAN SALDIRILAR VE İNDEME OPERASYONLARI

Gecenin ilerleyen saatlerinde, İsrail ordusunun Küsve bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiği, ardından ise henüz kesinleşmeyen bir hava indirme operasyonu yaptığı ve keşif uçaklarının yoğun uçuşlarına devam ettiği aktarıldı. Önceki gün öğle saatlerinde İsrail’in yine Küsve bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında 6 Suriye askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.