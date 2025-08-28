İsrail, Şam’a Hava Saldırısı Düzenledi

SURİYE ORDU BİRİMLERİ CİHAZLAR BULDU

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’nin aktardığına göre, başkent Şam’ın güneyinde bulunan Küsve bölgesindeki Mani Dağı civarında saha taraması yapan Suriye ordusu, gözetleme ve dinleme cihazlarıyla karşılaştı. Cihazlara müdahalelerde bulunulmaya çalışıldığı sırada İsrail’in hava saldırılarıyla bölgenin hedef alındığı bildirildi. Haberde, “Saldırıda bazı askerler öldü, yaralananlar ve tahrip edilen araçlar da bulunuyor” ifadesi yer aldı.

İSRAİL HAVA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail hava saldırılarının bölgeye ulaşımı engelleme amacıyla sürdüğü belirtilen haberde, “Buna karşılık ordu birlikleri uygun silahlarla sistemlerin bir kısmını imha etti ve ölülerin naaşları bölgeden çıkarıldı” denildi.

İSRAİL’İN HAVA OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Gece saatlerinde, İsrail ordusunun bölgeye hava saldırıları düzenlediği ve ardından detayı bilinmeyen bir hava indirme operasyonu gerçekleştirdiği, ayrıca keşif uçaklarının yoğun uçuşlarını sürdürdüğü bildirilmiş durumda. Önceki gün öğle saatlerinde, İsrail’in Küsve bölgesine düzenlediği saldırılarda 6 Suriye askerinin hayatını kaybettiği kaydedildi.